Вор в законе Шишкан задержан по подозрению в убийстве депутата

В Московской области задержан Олег Шишканов, известный как лидер славянских воров по прозвищу Шишкан. Его подозревают в причастности к убийству депутата Татьяны Сидоровой.

О задержании так называемого «вора в законе» сообщили в Следственном комитете РФ. Следствие полагает, что Шишканов имеет отношение к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и трех членов семьи.

Следователи проверяют его причастность к другим преступлениям.

Шишканов — один из самых известных и авторитетных славянских воров. После задержания и ареста Шакро Молодого его долгое время считали лидером преступного мира.

В причастности к убийству Сидоровой, её мужа, сына и сестры Шишканова подозревают с 2012 года. Сообщалось, что он помог ей стать лидером одного из отделений совхоза «Раменское» и контролиловал активы сельхозпредприятия, которым руководила Сидорова.