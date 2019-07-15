«Зенит» собирается поменять Джорджевича на Евгеньева

Петербургский футбольный клуб «Зенит» готов произвести обмен игроками с «Динамо».

Представители сине-бело-голубых заявили о готовности к обмену своего нападающего Луки Джорджевича на защитника «Динамо» Романа Евгеньева. Ранее футбольный клуб уже хотел провести трансфер Евгеньева за 4 миллиона евро, однако «Динамо» отказались от предложения.

Вероятно, теперь ситуация поменялась. На сегодняшний день «Динамо» намерена усиливать линию своей атаки в команде, в связи с чем предложение от петербуржцев может быть принято. Московская команда может получить в обмен нападающего из Черногории Джорджевича и 1,5 миллиона евро.

Однако на ткущий момент официальное решение на этот счет от руководства «Динамо» не оглашалось. В этом году Роман Евгеньев был впервые включен в молодежную сборную, а прошедший сезон стал для него первым.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новичок «Зенита» Сантос рассказал, почему не разговаривает с Дзюбой.