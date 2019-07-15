В Колпинском районе прокуратура обследовала дороги

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга провела проверку состояния дорожного покрытия на территории данного муниипального образования.

По результатам проверки установлено, что компания ОАО «Автодор», которая является ответственной за содержание улично-дорожной сети, нарушает требования законодательства о содержании автомобильных дорог, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Выявлены такие нарушения, как многочисленные ямы и аварийное разрушение дорожного покрытия. Ответственная организация не обеспечила проведение ремонта дорог своевременно.

Районная прокуратура внесла представление об устрашении указанных нарушений в адрес ОАО «Автодор». На данный момент представление находится на рассмотрении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге родители отдали 200 тысяч рублей за «бесплатные» секции.