Каршеринг насмерть сбил пешехода в зоне перехода на “Коле”

Погибшего в Кисельне до сих не опознали, инспекторы ГИБДД ведут проверку.

В Ленобласти пешеход попал под колеса каршеринг-автомобиля и погиб на месте. Авария на трассе “Кола” произошла около 17 часов в Волховском районе Ленобласти 15 июля.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в населенном пункте Кисельня, сообщили инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 15 июля. Мужчина 28-ми лет за рулем Hyundai Creta наехал на мужчину, которого пока до сих пор не опознали — возраст погибшего уточняется. Инспекторы ведут проверку по происшествию.

За прошедшие выходные, то есть с 12 по 14 июля, в Ленобласти произошло 226 ДТП. В 25 из них пострадали люди: всего инспекторы ГИБДД сообщают о 37 пострадавших. За 3 дня на дорогах погиб только один человек.

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