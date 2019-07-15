Мальчик на скутере сбил велосипедистку в СНТ “Кировец-3”

У малолетнего гонщика был шлем, но он не стал его надевать. Фото: https://vk.com/dorinspb
У малолетнего гонщика был шлем, но он не стал его надевать. Фото: https://vk.com/dorinspb

В Ленобласти 13-летний школьник взял скутер родителей без разрешения.

В садоводстве “Кировец-3” мальчик на скутере наехал на велосипедистку. Обоих госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Авария в Кировском районе Ленобласти произошла в понедельник 15 июля около 15 часов. 13-летний школьник взял у родителей скутер без разрешения (водительских прав у него, разумеется, нет) и нечаянно выехал на встречную полосу движения, где двигалась велосипедистка, женщина 57-ми лет, сообщили в ОГИБДД по Кировскому району Ленинградской области 15 июля. Ни у мальчика, ни у женщины не было мотошлема. На место приехала машина “Скорой помощи”, пострадавшим оказали первую помощь и забрали на обследование.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ДТП на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга погиб 19-летний юноша.

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