В центр “Велес” привозят все больше травмированных бельчат

Маленькую белку со сломанной лапой привезли из Петергофа. Фото: https://vk.com/veles_spb
Маленькую белку со сломанной лапой привезли из Петергофа. Фото: https://vk.com/veles_spb

За детенышами охотятся вороны, но чаще сбрасывают их на землю.

В центр помощи диким животным “Велес” в Санкт-Петербурге начали привозить все больше травмированных бельчат. Сотрудники центра объяснили, что так происходит каждый год.

Тенденцию объясняют так: ближе к середине июля бельчата начинают бегать по веткам. При этом детеныши белок кажутся воронам заманчивой добычей: птицы атакуют бельчат, но чаще просто сбрасывают их вниз на землю.

В центре Петербурга сообщили, что к ним привезли пострадавшего бельчонка из Петергофа. У маленькой девочки сломана задняя лапа и ушибы по всему телу. Животному нужен рентген, передают в «Велесе».

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в отношении живодера из Янино могут возбудить уголовное дело: он привязал собаку хаски к мопеду и поехал по улице.

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