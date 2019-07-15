В центр “Велес” привозят все больше травмированных бельчат

За детенышами охотятся вороны, но чаще сбрасывают их на землю.

В центр помощи диким животным “Велес” в Санкт-Петербурге начали привозить все больше травмированных бельчат. Сотрудники центра объяснили, что так происходит каждый год.

Тенденцию объясняют так: ближе к середине июля бельчата начинают бегать по веткам. При этом детеныши белок кажутся воронам заманчивой добычей: птицы атакуют бельчат, но чаще просто сбрасывают их вниз на землю.

В центре Петербурга сообщили, что к ним привезли пострадавшего бельчонка из Петергофа. У маленькой девочки сломана задняя лапа и ушибы по всему телу. Животному нужен рентген, передают в «Велесе».

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в отношении живодера из Янино могут возбудить уголовное дело: он привязал собаку хаски к мопеду и поехал по улице.