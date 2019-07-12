В отношении живодера из Янина могут возбудить уголовное дело

Пьяный мужчина привязал хаски к мопеду и поехал по Ясной улице.

В отношении живодера из Янино могут возбудить уголовное дело. Пьяный мужчина привязал собаку к мопеду и поехал по улицам города.

Полицейские Ленобласти задержали злоумышленника и сейчас выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 июля. Хаски с поврежденными лапами отвезли в поликлинику.

Жители Всеволожского района Ленобласти сообщили о жестокости в отношении животного в четверг 11 июля, очевидцы сообщили, что мужчина был пьян.

Наказание за жестокое обращение с животными (живодерство) по УК РФ может достигать до 80 тысяч рублей штрафа, винвоному могут назначить обязательные работы до 360 часов, исправительные работы, арест до 6 месяцев или тюремный срок до 3 лет, а в особо тяжелых случаях — до 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что живодер в Янино таскал собаку по дороге.