В Янино пьяный мужчина привязал собаку к мопед и протащил ее по дороге

Житель Всеволожского района Ленобласти проехался на мопеде, держа на привязи собственную собаку.

В Янино очевидцы заметили мужчину на мопеде, тащившего за собой собаку породы хаски. У животного стерты лапы в кровь. Неравнодушные жители Всеволожского района остановили его, преградив путь. Полуторагодовалую собаку забрали и отвезли в ветеринарную клинику, а мопед хозяина собаки сожгли. Сам живодер был доставлен в полицию, сообщают пользователи группы «Наше Янино» в соцсети «ВКонтакте».

«Хозяин пьяный привязал к мотоциклу и гонял! Сначала пёс бежал , пока были силы! А потом эта падла тащила пса…», — пишет свидетельница произошедшего.

Видео: vk.com/yanino_ads

Стало известно, что полиция уже начала проверку случившегося.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Четырбок считает, что малолетние живодеры появляются из-за лайков в соцсетях. Парламентарий уверен, что подростки издеваются над животными не ради забавы, а ради лайков и популярности в интернете.