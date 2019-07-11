Четырбок считает, что малолетние живодеры появляются из-за лайков в соцсетях

Один из авторов законопроекта о малолетних живодерах депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок прокомментировал инициативу.

Парламентарий уверен, что подростки издеваются над животными не ради забавы, а ради лайков и популярности в интернете.

«Уголовное наказание – это повод ещё раз задуматься о том, стоят ли лайки и репосты в социальных сетях страданий тех, кто сейчас, вопреки всему, всё ещё доверяет человеку», — сказал Четырбок.

Напомним, в Государственную думу внесли законопроект, предлагающий снизить возраст уголовной отвественности за живодерство. Наказывать парламентарии предлагают с 14 лет.

Авторами инициативы выступили петербургские депутаты Денис Четырбок, Анастасия Мельникова и Михаил Барышников.

Сейчас закон подразумевает наказание с 16 лет. Согласно статье 245 УК РФ, за жестокое обращение с животными можно получить до 5 лет лишения свободы.