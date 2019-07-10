Депутаты Петербурга просят Госдуму наказать малолетних живодеров

За жестокость с животными можно получить максимум 5 лет тюрьмы - с 16 лет. Фото: pixabay.com
За жестокость с животными можно получить максимум 5 лет тюрьмы - с 16 лет. Фото: pixabay.com

Правительство считает, что инициатива не улучшит ситуацию с малолетней преступностью.

Депутаты Заксобрания Петербурга отправили в Госдуму законопроект о понижении возраста уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Правительство проект пока не одобрило.

Документ появился в базе парламента в среду 10 июля. Депутаты Петербурга уверены, что живодеров нужно начинать наказывать с 14 лет — сейчас до 16 лет им ничего не грозит, так как жестокое обращение с животными не попадает в категорию особо опасных преступлений.

В правительстве посчитали, что инициатива не поможет решить проблему малолетней преступности и напомнили, что провинившихся от 11 до 18 лет могут отправлять в закрытые учебно-воспитательные учреждения.

По статье 245 УК РФ за жестокое обращение с животными можно получить максимум до 5 лет лишения свободы — приговор жестче, если злодеяние сняли на видео и выложили в Интернет, совершили в присутствии малолетнего, особо садистскими методами, группой лиц по сговору или в отношении нескольких животных.

Ранее Gazeta.SPb сообщила об открытии рыбопромышленного форума.

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Депутаты Петербурга просят Госдуму наказать малолетних живодеров
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