В Петербурге открылся рыбопромышленный форум

В прошлом году российские рыбаки поставили четвертьвековой рекорд по вылову. Фото: pixabay.com
В прошлом году российские рыбаки поставили четвертьвековой рекорд по вылову. Фото: pixabay.com

Сегодня в Петербурге открылись двухдневный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии.

III Международный рыбопромышленный форум посвящен теме использования возможностей Мирового океана. На его открытии выступил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который заявил, что Россия планирует с четвертого места в мире подняться на первое по вылову рыбы, а также стать крупным производителем и поставщиком рыбной продукции. В прошлом году российские рыбаки выловили более 5 млн т водных биоресурсов, это рекорд более чем за 25 лет. Патрушев рассказал, что для достижения этой цели государство с каждым годом наращивает объемы поддержки рыбной отрасли, и эта тенденция будет сохраняться.

В этом году на форум прибыли более двух десятков иностранных делегаций. Министр выразил надежду, что сотрудничество между странами как среди властных структур, так и среди бизнеса будет укрепляться.

В этом году Росрыболовство перенесло рыбопромышленный форум с сентября на июль, потому что во вторую неделю июля отмечается День рыбака. Теперь форум будет проводиться в июле каждый год.

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