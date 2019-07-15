Следком заявил о задымлении на борту рейса Казань — Петербург

Причиной задымления могла стать неисправность двигателя. Фото: pixabay.com
Причиной задымления могла стать неисправность двигателя. Фото: pixabay.com

Всех 185 пассажиров и шестерых членов экипажа успешно высадили в аэропорту

Следственный комитет Татарстана заявил о задымлении на борту самолета “Казань — Санкт-Петербург” 15 июля. На борту находились 185 пассажиров, но их успешно высадили в терминал столицы Татарстана после того самолет вернулся в аэропорт, не долетев до Петербурга.

В “Победе” в беседе с “Мойка78” опровергли сообщения о задымлении. Там назвали причиной возврата самолета попадание птицы в один из двигателей после взлета.

Следователи заявили о возможной неисправности двигателя, который и мог привести к распространению дыма в салоне.

Авиакомпания “Победа” располагает относительно небольшим флотом в 30 самолетов и использует исключительно Boeing 737-800. Средний возраст самолетов составляет 2,4 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в “Победе” назвали причины разворота самолета в Петербург в воздухе.

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