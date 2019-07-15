Птица попала в двигатель самолета, летевшего из Казани в Петербург

Пассажиров высадили в терминал, а техники начали осмотр борта.

Рейс DP548 вернулся в Казань, не долетев до Петербурга в понедельник вечером. Сотрудники авиакомпании “Победа” заявили, что в двигатель самолета влетела птица, сообщает “Мойка78” 15 июля.

Происшествие не нанесло самолету серьезных повреждений, заявили в компании, и тем не менее, пилот решил развернуть судно и посадить его в Казани. Там пассажиров высадили, а на борт поднялись техники, которые начали осмотр воздушного корабля.

В социальных сетях сообщают, что в салоне самолета видели дым. Эту информацию в “Победе” опровергли, заявив, что самолет сел по техническим причинам, которые не угрожали безопасности полета.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что самолет из Казани развернулся в воздухе.