Самолет из Казани в Петербург экстренно вернулся в аэропорт вылета

В понедельник вечером, 15 июля, рейс от авиакомпании «Победы» под номером DP548, следущий по маршруту Казань — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета.

Исходя из информации, предоставленной на сайте Flightradar24, на данный момент самолет уже совершил посадку в аэропорту Казани. За некоторое время до того, как вернуться в аэропорт вылета, самолет подал сигнал 7700 о чрезвычайном ситуации.

На данный момент неизвестно что конкретно произошло с самолетом, чем была вызвана чрезвычайна ситуация. Информация по поводу произошедшего уточняется.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге теплоход «Метеор» протаранил Дворцовую набережную, после чего высадил с борта пассажиров и скрылся в неизвестном направлении. Информации о пострадавших в данном ЧП не поступало.