Теплоход «Метеор» протаранил Дворцовую набережную в Петербурге

Теплоход
Теплоход "Метеор". Фото: Википедия

В понедельник вечером, 15 июля, в Санкт-Петербурге случилось транспортное происшествие в акватории Невы.

Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную в центре Северной столицы. Из-за столкновения пострадала носовая часть судна. На теплоходе находились пассажиры. По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет.

После столкновения корабль пришвартовался к причалу №36 и произвел высадку пассажиров. Затем скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Представители МЧС сообщают, что на место ЧП прибыли 4 единицы спецтехники и 18 человек личного состава. Отмечается, что помощь прибывших сотрудников экстренных служб не понадобилась, так как корабль уплыл.

По факту случившегося проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге родители отдали 200 тысяч рублей за «бесплатные» секции

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