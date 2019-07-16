Каршеринг-автомобиль перевернулся в центре Петербурга, водитель сбежал

Автомобиль проехал на красный свет, врезался в такси и задел две припаркованные машины.

В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринг-автомобиля. Nissan столкнулся с такси и перевернулся.

Авария произошла на пересечении улиц Некрасова и Радищева Санкт-Петербурга. Nissan проехал перекресток на красный свет и врезался в заднюю часть Hyundai Solaris. После этого каршеринг задел еще две припаркованные машины и перевернулся. На место приехала машина “Скорой помощи”, очевидцы сообщают, что в аварии никто не погиб, точных данных о пострадавших нет. Виновник ДТП, водитель каршеринг-авто сбежал с места происшествия, как только сумел вылезти из перевернутого автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что машина опрокинула столб на Косыгина в Санкт-Петербурге.