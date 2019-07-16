Каршеринг-автомобиль перевернулся в центре Петербурга, водитель сбежал

На место приехали несколько машин
На место приехали несколько машин "Скорой помощи". Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобиль проехал на красный свет, врезался в такси и задел две припаркованные машины.

В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринг-автомобиля. Nissan столкнулся с такси и перевернулся.

Авария произошла на пересечении улиц Некрасова и Радищева Санкт-Петербурга. Nissan проехал перекресток на красный свет и врезался в заднюю часть Hyundai Solaris. После этого каршеринг задел еще две припаркованные машины и перевернулся. На место приехала машина “Скорой помощи”, очевидцы сообщают, что в аварии никто не погиб, точных данных о пострадавших нет. Виновник ДТП, водитель каршеринг-авто сбежал с места происшествия, как только сумел вылезти из перевернутого автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что машина опрокинула столб на Косыгина в Санкт-Петербурге.

авто дтп каршеринг пострадавшие скорая помощь такси центр Центральный район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полицейских Австралии посадили за руль BMW M5
Деревенские дети умнее городских
Каршеринг-автомобиль перевернулся в центре Петербурга, водитель сбежал
Машина врезалась в столб на Косыгина и загорелась
Ученые рассказали, как определить риск сердечных заболеваний у подростков
Болезнь Альцгеймера смогут определять по анализу крови
Британский атомный комплекс может снискать славу Чернобыля
Проклятая гробница в Египте до сих пор пахнет сырым мясом