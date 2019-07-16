Машина врезалась в столб на Косыгина и загорелась

Точных данных о пострадавших пока нет. Фото: скриншот видео
Точных данных о пострадавших пока нет. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Опора ЛЭП рухнула прямо на автомобиль, все экстренные службы уже приехали на место.

Машина загорелась на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщают, что на месте висят электрические провода. На место приехали спасатели МЧС Петербурга.

Авария произошла в ночь на вторник 16 июля. Все экстренные службы уже собрались на месте происшествия: приехали сотрудники ДПС Петербурга, несколько машин “Скорой Помощи”, три пожарных экипажа, сообщили очевидцы в социальных сетях. Автомобиль влетел в столб и порвал провода, затем машина загорелась, рассказывают свидетели. Движение на участке ограничили.

На видео, которое опубликовали в соцсети, видно, что столб упал прямо на машину. Пока нет точной информации о пострадавших — вероятно, подробности станут известны утром.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что гонщик разбился на проспекте Культуры Петербурга.

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