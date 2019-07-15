Гонщик разбился о трактор на обочине проспекта Культуры

Удар оказался настолько сильным, что от машины практически ничего не осталось.

В Парнасе неизвестный гонщик врезался в стоящий на обочине трактор. Удар оказался настолько сильным, что от автомобиля не осталось почти ничего — да и трактор выглядит разбитым.

Очевидцы сообщают, что водитель машины погиб после ДТП на пр. Культуры в Парнасе. Авария произошла напротив таможенного поста. Местные жители передают, что трактор простоял на обочине несколько дней. Очевидцы не уточняют, на каком автомобиле ехал погибший, в соцсети выложили лишь фото оставшегося от машины номера. Вероятно, подробности дорожно-транспортного происшествия станут известны утром.

За прошедшие выходные в Петербурге с 12 по 14 июля произошло 785 ДТП, 40 человек пострадали и четверо погибли в дорожных авариях, по данным УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

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