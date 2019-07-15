Porshe и “ВАЗ” столкнулись на Руставели, пострадали два мигранта

Пассажира и водителя отечественного автомобиля отвезли в Елизаветинскую больницу.

“ВАЗ” врезался в Porshe Cayenne на пр. Руставели. В ДТП в Калининском районе Петербурга пострадали два человека. На место приехала машина “Скорой помощи”, пострадавших увезли в больницу.

Авария произошла недалеко от гипермаркета “Лента” вечером в понедельник 15 июля, сообщают очевидцы в социальных сетях. В “ВАЗе 2106”, известном как “шестерка”, находились двое мигрантов, один получил ушиб локтя, второй разбил голову и колено, передают свидетели с места ДТП. Обоих доставили в Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что куда больше повреждений получил “ВАЗ”, пользователи соцсетей переживают как владельцы “шестерки” планируют расплачиваться за ремонт Porshe. Впрочем, нашлись те, кто заявил, что попавший в ДТП Porshe относится к первому поколению машин, его стоимость составляет около 500 тысяч рублей.

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