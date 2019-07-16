Ночной рейс из Франкфурта не долетел до Петербурга

Самолет не долетел до Пулково и вернулся назад. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Самолет не долетел до Пулково и вернулся назад. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший ночной рейс из Франкфурта-на-Майне в Петербург, вернулся в немецкий аэропорт через три часа после вылета.

По данным сервиса Flightradar24, самолет поменял траекторию полета и развернулся назад примерно над границей Литвы и Латвией. На то, чтобы вернуться в аэропорт Франкфурта ему потребовалось полтора часа. В общей сложности полет занял три часа.

Во Франфурт-на-майне самолет прибыл 15 июля в 23:20 по мск. Причины возвращения рейса пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самолет авиакомпании «Ямал», летевший 15 июля из Петербурга в Новый Уренгой, вынуждено вернулся в Пулково. Причиной этого, по словам представителя авиакомпании, стала техническая неисправность. При наборе высоты в самолете произошло растрескивание стекла кабины пилотов.