Деревня Кривко лишилась наркодилера

Любая связь с наркотиками никогда ничем хорошим не заканчивается. Фото: pixabay.com

Любая связь с наркотиками никогда ничем хорошим не заканчивается. Фото: pixabay.com

В Приозерском районе поймали мелкорозничного торговца наркотиками, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

28-летний житель деревни Кривко сбывал наркотики из рук в руки. Следственный отдел ОМВД России по Приозерскому району передал в суд его уголовное дело. Мужчина обвиняется незаконном сбыте наркотических и психотропных веществ в значительном размере.

22 января полиция поймала этого гражданина на улице Фестивальной в деревне Кривко. Он на автобусной остановке продал наркозависимому дозу. Через пару часов дилера отследили при покупке около 10 г наркотиков с целью последующей их перепродажи. Дома у подозреваемого нашли еще около 10 г трех видов наркотиков. Сейчас наркоторговец сидит под арестом, а его дело рассмотрит Приозерский городской суд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на наркотики молодежь проверят выездные лаборатории