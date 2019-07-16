Приоратский парк в Гатчине приведут в порядок

Приоратский дворец был выстроен на берегу Черного озера 220 лет назад. Фото: wikipedia.org

Приоратский дворец был выстроен на берегу Черного озера 220 лет назад. Фото: wikipedia.org

Осенью 2019 года, как ожидается, состоится конкурс на проект комплексного благоустройства Приоратского парка в Гатчине, который занимает территорию 141 га.

Девелопер города-курорта Gatchina Gardens разработает концепцию реновации парка и намеревается участвовать в конкурсе проектов, говорится в сообщении компании. Над разработкой плана застройщик планирует сотрудничать с технопарком компании «Айра».

Приоратский парк — это часть императорской резиденции в Гатчине, объекта культурного наследия федерального значения. Gatchina Gardens предлагает вокруг Черного озера воссоздать ряд знаковых для парка объектов, не сохранившихся до наших дней. Это парадные ворота, две купальни, павильон и лодочная станция. Кроме того, в концепцию будет включен ряд существующих исторических построек, в том числе четыре караульных будки, водонапорная башня, система мелиоративных канав и Колпанский водовод.

Оставшаяся часть территории будет отдана под создание экопарка и масштабной рекреационной зоны с амфитеатром, летним кинотеатром, плавучими концертными сценами, разными арт-объектами и 16-километровой велодорожкой со встроенной подсветкой. Кроме того, девелопер собирается просчитать коммерческую успешность проекта, чтобы спрогнозировать возврат вложений в казну.

Когда на конкурсе будет выбран проект реновации парка, администрация Ленобласти намерена провести общественное обсуждение концепции-победителя. Если граждане одобрят начинание, правительство региона в декабре сможет заложить средства на благоустройство Приоратского парка в трехлетний бюджет.

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