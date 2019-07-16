Ленобласть и Петербург перестали конкурировать и развивают сотрудничество

Ленобласть и Петербург достигли нового этапа взаимодействия. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко на заседании Координационного совета в сфере социально-экономического развития 16 июля.

Город и область утвердили общую градостроительную концепцию, в рамках которой будут возводиться соцобъекты и развиваться инфраструктура.

«Если раньше мы были конкурентами, то сейчас мы партнёры», — приводит слова Дрозденко Online47.

Сотрудничество, как отметил губернатор Ленобласти, помогло привлечь дополнительные инвестиции. Он уверен, что совместными усилиями Петербург и область смогут наладить взаимодействие с крупными партнерами с мировым именем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть и Петербург впервые будут совместно развивать метрополитен. Представители регионов также обсудили вопросы, связанные с железными дорогами.