Китайский студент в Мурино ранил девушку ножом

Китайский студент задержан по подозрению в нападении на девушку с ножом. Фото: pixabay.com

Китайский студент задержан по подозрению в нападении на девушку с ножом. Фото: pixabay.com

Первокурсник Политехнического университета, 26-летний китаец, ударил ножом 20-летнюю девушку в одном из домов Мурино.

Преступление было совершено 15 июля около 9 часов вечера на улице Авиаторов Балтики. На крики потерпевшей прибежали соседи, и девушку госпитализировали, ее состояние оценивается врачами как средней тяжести, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Полицейские вскоре поймали подозреваемого, гражданина КНР, который жил в Мурино без регистрации. В Петербурге он находился по учебной визе, действующей до весны 2020 года. На месте происшествия полиция обнаружила нож, предположительно со следами крови. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что китаец попытался накормить жирафа в зоопарке юанями