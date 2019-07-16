Суд огласил приговор по делу об убийстве старейшей работницы Мариинки

Суд по делу об убийстве блокадницы. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд по делу об убийстве блокадницы. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд на основании вердикта присяжных вынес приговор по делу об убийстве старейшей работницы Мариинского театра.

Суд признал Галину Гусейнову и Размика Акобяна виновными. Гусейнову ждут 15 лет в исправительной колонии общего режима. Акобяна приговорили к семи годам в колонии, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уголовное дело в отношении третьего фигуранта Сеника Нарояна прекращено в связи со смертью. Мужчина был найден мертвым в конвойном помещении городского суда в начале июля. Причина смерти Нарояна неизвестна.

Напомним, в ноябре 2018 года была убита 93-летняя блокадница и работница Мариинского театра. Тело женщины нашли в квартире на Варшавской улицы. По подозрению в убийстве задержали сиделку убитой пенсионерки Галину Гусейнову и двух мужчин Размика Акобяна и Сеника Нарояна.

Следствие полагало, что Гусейнова вместе с сообщниками жестоко избила хозяйку квартиры и украла её деньги и банковскую карту.