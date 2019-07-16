Подозреваемому в убийстве сторожа в Тосно предъявили обвинение

Следственный отдел по городу Тосно 16 июля предъявил обвинение 41-летнему мужчине. Его подозревают в причастности к смерти 56-летнего сторожа автостоянки.

Как полагает следствие, подозреваемый 13 мая 2019 года во время совместной пьянки избил сторожа на территории пищевой базы в Тосно. После чего потерпевший вернулся в бытовку на автостоянке, где работал, и скончался.

Удары пришлись на голову сторожа, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Подозреваемый заключен под стражу. Продолжается сбор и закрепление доказательств по делу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мурино 26-летний китаец ударил ножом 20-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Инцидент произошел 15 июля около девяти часов вечера в одном из домов на улице Авиаторов Балтики.