Петербургский «Меридиан» заключил с мигрантами 143 фиктивных трудовых договора

В Петербурге возбуждено уголовное дело по материалам прокурорской проверки. Ведомство выяснило, что ООО «Меридиан» заключило фиктивные трудовые договоры с 143 мигрантами.

Мигранты были поставлены на миграционной учет в одном из домов на набережной Обводного канала. Прокуратура выяснила, что иностранцы в нем не проживали и не работали.

«Руководство ООО «Меридиан» заключало с иностранцами фиктивные трудовые договоры, незаконно легализуя их пребывание в России», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконной миграции».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителю Петербурга грозит до 3 лет лишения свободы за фиктивную регистрацию мигрантов. Мужчина зарегистрировал у себя в квартире 18 узбекистанцев.