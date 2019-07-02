Петербуржцу грозит тюрьма за прописку в квартире 18 мигрантов

Житель Кировского района целый год регистрировал у себя граждан Узбекистана.

Житель Кировского района может отправиться в тюрьму за фиктивную регистрацию мигрантов, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 2 июля. Мужчина больше года оказывал услуги жителям Узбекистана.

Мужчина с марта 2018 года по май 2019 года прописал у себя в квартире на улице Лени Голикова 18 узбекистанцев. Все документы он приносил в МФЦ Кировского района Петербурга, выяснили сотрудники прокуратуры Петербурга. Ни одного из мигрантов обвиняемый лично не знал и не собирался предоставлять им свою квартиру — но каждый из прибывший получил право не вставать на учет по месту пребывания.

Теперь дело отправляется в Кировский районный суд Петербурга. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта-таксиста, которого подозревают в попытке изнасилования.