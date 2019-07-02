Таксиста-мигранта задержали за попытку изнасилования

22-летняя девушка обратилась в полицию еще в апреле.

В Петербурге задержали мигранта, которого подозревают в попытке изнасилования в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Петербурга и области 2 июля.

Девушка обратилась в полицию еще 11 апреля: 22-летняя гражданка рассказала, что водитель такси, который подвозил ее на Хасанскую улицу Санкт-Петербурга, вошел за ней в квартиру через незапертую дверь и попытался изнасиловать. Она оказала ему активное сопротивление и злоумышленник сбежал.

Сейчас полиция задержала молодого человека с ближнего зарубежья, ему 23 года. Его полностью изобличили в преступлении, передают в полиции Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге мужчину обвинили в сексуальном насилии над школьницами.