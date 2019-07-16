В Росгвардии рассказали, почему бойцы могут не представляться

Право оговорено законом. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО
Право оговорено законом. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО

Представители Росгвардии дали объяснение насчет того, почему сотрудники ведомства имеют полное право не представляться при обращении к гражданам.

В ведомстве сослались на действующий Федеральный закон «О войсках национальной гвардии», согласно которому бойцы имеют право не предъявлять своё удостоверение. Кроме того, они могут даже не называть свою фамилию, должность и звание.

Однако отмечается, что сотрудникам рекомендуется представляться для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Также бойцы могут задерживать подозреваемых в совершении преступления или административного правонарушения, имеют право провести досмотр личных вещей. Если оснований для предъявления подозрений нет, то сотрудники могут предложить показать вещи или телефон добровольно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в российские аэропорты могут вернуть места для курения. Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

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