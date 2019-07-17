Грузовой автомобиль перекрыл Шафировский проспект

Проезд полностью заблокирован. Фото: скриншот видео https://vk.com/spb_today
Проезд полностью заблокирован. Фото: скриншот видео https://vk.com/spb_today

Водителям, ехавшим на КАД Петербурга, приходится давать задний ход.

Грузовик перекрыл движение по Шафировскому проспекту Санкт-Петербурга в сторону КАД Санкт-Петербурга утром в среду 17 июля. Самосвал стоит поперек дороги, на место уже приехали сотрудники ДПС и сейчас обсуждают с водителем его дальнейшие действия.

Водителям, которые хотели попасть на кольцевую дорогу Санкт-Петербурга не остается ничего, кроме как давать задний ход в надежде добраться таким образом до развязки с Индустриальным. “Час пик” в Санкт-Петербурге наступит через 1,5-2 часа — вероятно, за это время КамАЗ уберут с проезда. Тем не менее, на участке вполне может образоваться серьезная пробка.

Сейчас на 6:30 на дорогах Санкт-Петербурга свободно, по данным сервиса Яндекс.Пробки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге прошлой ночью массово горели автомобили.

авто грузовик дтп кад камаз пробки шафировский
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грузовой автомобиль перекрыл Шафировский проспект
Военным пообещали поднять зарплату
Арктику освоят еще не скоро
Лавров рассказал, когда самолеты снова начнут летать в Грузию
Евросоюз призвал Россию признать вину за крушение MH17
Петербуржцы делятся фотографиями лунного затмения в соцсетях
Ученые нашли необычный способ избавления от тревожности
Сексуальное возбуждение у мужчин и женщин в мозге отражается одинаково