Грузовой автомобиль перекрыл Шафировский проспект

Водителям, ехавшим на КАД Петербурга, приходится давать задний ход.

Грузовик перекрыл движение по Шафировскому проспекту Санкт-Петербурга в сторону КАД Санкт-Петербурга утром в среду 17 июля. Самосвал стоит поперек дороги, на место уже приехали сотрудники ДПС и сейчас обсуждают с водителем его дальнейшие действия.

Водителям, которые хотели попасть на кольцевую дорогу Санкт-Петербурга не остается ничего, кроме как давать задний ход в надежде добраться таким образом до развязки с Индустриальным. “Час пик” в Санкт-Петербурге наступит через 1,5-2 часа — вероятно, за это время КамАЗ уберут с проезда. Тем не менее, на участке вполне может образоваться серьезная пробка.

Сейчас на 6:30 на дорогах Санкт-Петербурга свободно, по данным сервиса Яндекс.Пробки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге прошлой ночью массово горели автомобили.