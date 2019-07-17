Магазин в подвале дома в Пушкине закрыли силами приставов

В суд с требованием закрыть магазин обратились 24 собственника квартир.

В Пушкине закрыли магазин, расположившийся в подвале дома на Церковной улице. С требованием прикрыть лавку в суд обратились 24 собственника квартир.

Пушкинские судебные приставы возбудили производство в отношении 55-летнего мужчины, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Санкт-Петербурга 17 июля. Суд потребовал освободить подвал, который он занял и обустроил под магазин, в течение 3 месяцев.

“Бизнесмен” не уложился в срок. Тогда ему выделили новый временной отрезок на закрытие и пригрозили санкциями. Мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей и после этого предприниматель наконец съехал. Приставы Петербурга убедились, что подвал приобрел обычный вид и закрыли производство.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из подвала на Каменноостровском проспекте Петербурга выгнали шаверму.