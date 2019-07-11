Из подвала на Каменноостровском выгнали нелегальную шаверму

"Шаверму" выселили из подвала. Фото: комитет по контролю за имуществом

"Шаверму" выселили из подвала. Фото: комитет по контролю за имуществом

Кафе «Шаверма» выселили из подвала на Каменноостровском поспекте, 22А. Заведение незаконно занимало помещение в «Доме А.М. Мартынова» в Петроградском районе Петербурга.

Освободить подвал общепит попросил комитет по контролю за имуществом. Представители ведомства вместе с подведомственной организацией 10 июля приехали на адрес и вынесли мебель и другое имущество «Шавермы».

Помещение заведение занимало незаконно. Прежде договор на пользование подвалом был заключен с ООО «Бриз», но в 2018 году арендатор деятельность прекратил. После этого помещение использовалось без каких-либо разрешений и договоров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге снесли кафе в Южно-Приморском парке. Во время демонтажа произошел конфликт между чиновниками и представителями заведения. Мужчина облил сотрудников комитета по контролю за имуществом бензином и угрожал поджечь их.