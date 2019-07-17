Стрит-арт “Поцелуй” на Стремянной улице закрасили

Петербургская художница Ульяна Полоз нанесла работу Франческо Айеца на стену дома месяц назад.

В центре Санкт-Петербурга закрасили очередной стрит-арт — но не все понимают, зачем. Со стены дома на Стремянной улице исчезла репродукция итальянского живописца.

Работу Франческо Айеца нанесла на дом петербургская художница Ульяна Полоз, которую иногда называют “петербургским Бэнкси”. Сам стрит-арт появился в Центральном районе Петербурга около 5 недель назад. Франческо Айец считается представителем течения романтизма в живописи.

Пользователи социальных сетей сообщили об исчезновении петербургской уличной копии — ее закрасили работники жилищно-коммунального хозяйства. Большинство не понимают, кому и зачем в голову пришло избавиться от итальянской живописи. Граффити можно официально согласовать с правительством Санкт-Петербурга, но процесс занимает много времени, а авторы жалуются на необходимость долгого согласования работы, которая в конце концов убивает сам смысл стрит-арта.

Ранее Gazeta.SPb опубликовала интервью с уличным художником Loketski, который заявил, что стрит-арт обретает вечную жизнь в Интернете.