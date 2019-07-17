Полицейские поймали квартирных воров-напарников

Полицейские во Всеволожском районе Ленобласти поймали двоих квартирных воров, за которыми числится как минимум пять эпизодов.

В понедельник в отдел полиции обратилась женщина, которая заявила, что ее квартиру на Верхней улице города Всеволожска обокрали. Преступники скрылись с места происшествия, но вскоре полицейские задержали двух юношей 22 и 23 лет, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В ходе расследования была установлена причастность задержанных к совершению еще четырех похожих краж в Московском районе.

Сумма ущерба от вскрытых действий преступников составила около 200 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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