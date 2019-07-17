Активисты посадят деревья в центре Петербурга

Жителям города представился шанс на посадку трех кленов Globosum в пустых приствольных кругах, находящихся на площади Восстания со стороны гостиницы "Октябрьская". Фото: vk.com/mytndvor

Жителям города представился шанс на посадку трех кленов Globosum в пустых приствольных кругах, находящихся на площади Восстания со стороны гостиницы "Октябрьская". Фото: vk.com/mytndvor

Петербургские активисты решили не ждать милости от чиновников и начали сбор средств на посадку деревьев на Площади Восстания.

Движение «Центральный район за комфортную среду обитания» объявило на странице своей группы «ВКонтакте» о начале сбора средств на посадку деревьев на Площади восстания. Почти год активистское движение договаривалось с комитетами над вопросом о легальной посадке деревьев силами петербуржцев. И наконец получили одобрение, сообщается в посте.

«Ждать еще несколько лет возвращения деревьев на площадь Восстания я не хочу. Лучше посажу деревья уже в ближайшие месяцы. И буду каждый день ходить мимо них и радоваться», пишет активист и координатор движения Ярослав Костров.

Жителям города представился шанс на посадку трех кленов Globosum в пустых приствольных кругах, находящихся на площади Восстания со стороны гостиницы «Октябрьская».

На посадку трех деревьев необходимо собрать 114 000 рублей, из них 99 тыс пойдут на покупку кленов, 5 тыс рублей отдадут за доставку и 11 тыс рублей стоит земля.

«Вполне возможно, что если бы не этот совместный проект, то деревья бы посадили силами города, но что точно — пришлось бы ждать долго. Например, от посадок деревьев у Гостиного двора было вовсе решено отказаться. Они там не приживаются. В данном случае мы посадим сами, предварительно заменив грунт», объяснил в комментариях к записи Костров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Муринском парке начали рубить деревья.