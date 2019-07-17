После ДТП на «Скандинавии» госпитализировали четырех человек

На трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Петербурга 17 июля столкнулись BMW и Лада Калина. Авария произошла на 99 километре магистрали.

В результате столкновения помощь медиков потребовалась четырем людям, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

С места происшествия госпитализировали водителя отечественного автомобиля и его пассажиров. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Состояние пассажиров оценивают как средней тяжести. В аварии также пострадала пассажирка BMW, пишет «Мойка78».

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель BMW. Управляя иномаркой, он решил развернуться и пересек двойную сплошную.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Невском путепроводе произошло тройное ДТП с участием двух легковых автомобилей и одного грузового. Одну из участниц аварии госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.