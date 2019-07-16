На Невском путепроводе произошло тройное ДТП

В Невском районе Петербурга произошла авария с участием трех автомобилей, есть пострадавшие.

В понедельник днем, 15 июля, в Невском районе города произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля: две легковушки и грузовик. Об этом сообщает «Невские новости», ссылаясь на источник в экстренных службах.

Авария произошла на Невском путепроводе около 16:15. Одним из участников аварии оказалось такси. В результате происшествия с места аварии в Александровскую больницу госпитализировали женщину с травмами и подозрением на сотрясение головного мозга.

О других пострадавших не сообщалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Гражданском проспекте в ДТП погиб 19-летний юноша. 15 июля, на Гражданском проспекте рядом со станцией метро «Академическая» в Санкт-Петербурге легковушка вылетела на тротуар у остановки общественного транспорта. Авария произошла в связи с тем, что водитель но смог справиться с управлением.