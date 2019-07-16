На Невском путепроводе произошло тройное ДТП

Пострадавший был госпитализирован. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Пострадавший был госпитализирован. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга произошла авария с участием трех автомобилей, есть пострадавшие.

В понедельник днем, 15 июля, в Невском районе города произошло ДТП, в котором столкнулись три автомобиля: две легковушки и грузовик. Об этом сообщает «Невские новости», ссылаясь на источник в экстренных службах.

Авария произошла на Невском путепроводе около 16:15. Одним из участников аварии оказалось такси. В результате происшествия с места аварии в Александровскую больницу госпитализировали женщину с травмами и подозрением на сотрясение головного мозга.

О других пострадавших не сообщалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Гражданском проспекте в ДТП погиб 19-летний юноша. 15 июля, на Гражданском проспекте рядом со станцией метро «Академическая» в Санкт-Петербурге легковушка вылетела на тротуар у остановки общественного транспорта. Авария произошла в связи с тем, что водитель но смог справиться с управлением.

авария дтп невский путепровод
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Финляндии радуются холодному лету
Леонид Кротов стал главным ветеринаром Ленобласти
Выписку из ЕГРН можно будет получить мгновенно
На Невском путепроводе произошло тройное ДТП
Таможня не отпустила в США топор и медаль
Ночь в Мурино освещали горящие автомобили
За боевую подготовку ответит Евкуров
Whitesnake отметили 40-летие в Петербурге