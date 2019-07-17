Брюн предложил выселить алкоголь из жилых кварталов

Главный нарколог надеется, что люди не побегут за добавкой, если путь станет неблизким. Фото: pixabay.com

Главный нарколог надеется, что люди не побегут за добавкой, если путь станет неблизким. Фото: pixabay.com

Евгений Брюн, завкафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития, предложил ввести запрет на продажу любых алкогольных напитков в кварталах жилой застройки.

Главный внештатный нарколог Минздрава считает, что вино, пиво и водка должны продаваться только в специализированных алкомаркетах, расположенных «не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья». Однако эта мера годится только для больших городов, поэтому для деревень и поселков Брюн придумал такой способ, как сокращение разрешенных часов продажи алкоголя.

Нарколог признал, что в селах люди часто сами производят спиртное, поэтому трудно подсчитать, сколько на самом деле выпивает провинция. «Я боюсь, к тем около 10 литрам, которые мы имеем, прибавится еще примерно столько же», — сказал Евгений Брюн.

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