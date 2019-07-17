На Петровском острове появится центр репродуктивной медицины

Клиника репродукции и генетики на Петровском обойдется инвестору почти в 900 млн рублей. Фото: Royal Park

Клиника репродукции и генетики на Петровском обойдется инвестору почти в 900 млн рублей. Фото: Royal Park

На Петровском острове в 2020 году откроется частная клиника Next Generation Clinic, где будет проводиться до 3 тыс. циклов ЭКО в год. Под нее инвестор купил здание за 679 млн рублей.

ООО «В.К.Р.» приобрело корпус в элитном комплексе Royal Park. Это отдельно стоящее здание общей площадью 3 тыс. м2 с подземным паркингом.