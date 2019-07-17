На Петровском острове появится центр репродуктивной медицины

На Петровском острове в 2020 году откроется частная клиника Next Generation Clinic, где будет проводиться до 3 тыс. циклов ЭКО в год. Под нее инвестор купил здание за 679 млн рублей.
ООО «В.К.Р.» приобрело корпус в элитном комплексе Royal Park. Это отдельно стоящее здание общей площадью 3 тыс. м2 с подземным паркингом.
Компания владеет сетью медцентров Next Generation Clinic в Москве, Петербурге и Владивостоке. На отделку и оборудование клиники инвестор планирует потратить еще около 200 млн рублей.
Клиника на Петровском острове будет оказывать полный спектр услуг в области репродуктивных технологий.
«Уже в 2021 году мы планируем проводить здесь 2500 циклов ЭКО, к 2022-м – 3000», — рассказал медицинский директор Next Generation Clinic, репродуктолог Николай Корнилов.
Комплекс Royal Park введен в эксплуатацию в декабре 2018 года. Он состоит из 298 апартаментов стоимостью от 12,3 млн рублей, а также из торговых и офисных помещений.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что поликлиника заплатит родителям свыше 1 млн рублей за смерть ребенка.