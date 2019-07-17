Иномарка на Варшавской ушла под асфальт почти наполовину

Иномарка провались в дыру. Фото:
Иномарка провались в дыру. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / ВК

В одном из дворов на улице Варшавской в Московском районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль марки «Peugeot» ушел под землю.

Очевидцы поделились удивительной аварией в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел в среду вечером, 17 июля, у дома 29 по улице Варшавской.

Иномарка провалилась в дыру в асфальте почти наполовину. На место происшествия были вызваны аварийные службы. По предварительной информации, пострадавших в случившимся не было. Место оградили, чтобы избежать обрушения асфальта.

Пользователи соцсетей стали активно шутить на тему инцидента, отмечая, что автомобиль «решил, что на метро будет быстрее». Один из комментаторов написал, что «Пежо пытается пробраться в Китай».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что создатель шоу «Холостяк» Майк Флейс избил беременную жену Лору Кеппелер на глазах у сына.

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