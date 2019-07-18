Возбуждено уголовное дело из-за усыновления детей однополой парой

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении чиновников, которые допустили усыновление детей однополой парой.

Сотрудники соцзащиты столичного района Марьино не обеспечили детей защитой от «информации, которая причиняет вред из развитию и здоровью», считает СК России.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). По данной статье максимальное наказание предусматривается в виде года исправительных работ.

Следствие установило, что с 2010 года мужчина воспитывает двух усыновленных детей, проживая с другим мужчиной. В сообщении ведомства отмечается, что этим он пропагандирует нетрадиционные отношения. При этом, сотрудники отдела соцзащиты знали о данной ситуации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что создатель шоу «Холостяк» Майк Флейс избил беременную жену на глазах у сына.