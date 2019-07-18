Петербурженка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 10 таджиков

В квартире петербурженки "живет" десять мигрантов. Фото: pixabay.com

В квартире петербурженки "живет" десять мигрантов. Фото: pixabay.com

В Петербурге в суд направлено дело о фиктивной регистрации десяти уроженцев Таджикистана. Точное их местонахождение неизвестно.

Фигуранткой дела проходит 41-летняя петербурженка. По версии следствия, она ставила мигрантов на учет в своей квартире по улице Червонного Казачества. Женщина незаконно оформляла уведомления об их прибытии через МФЦ.

«При этом она не намеревалась предоставлять им жилье для проживания», — уточнили в прокуратуре Петербурга.

В квартире петербурженки числились десять мигрантов. Возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Материалы дела направлены мировому судье судебного участка № 68 Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургская компания ООО «Меридиан» заключила фиктивные трудовые договоры с 143 мигрантами. Таким образом она легализовала их пребывание в России.