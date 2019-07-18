Туристу из Европы вернули украденный фотоаппарат

Камера стоила не меньше 120 тысяч. Фото: pixabay.com

Камера стоила не меньше 120 тысяч. Фото: pixabay.com

Злоумышленник подстерег жертву возле Иоанновского моста Петропавловской крепости.

Полиция задержала петербуржца по подозрению в краже у гостя Северной столицы. 48-летний мужчина нигде не работает и уже раньше имел проблемы с законом.

Сотрудники полиции выяснили, что во вторник злоумышленник украл фотоаппарат с объективом у туриста из Европы при входе на Иоанновский мост Петропавловской крепости с Кронверкской набережной Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 18 июля. Сумму ущерба оценили в 130 тысяч рублей.

Фотоаппарат забрали у злоумышленника и вовремя вернули владельцу. По факту кражи полицейские Петербурга возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге задержали напавших на иностранного студента.