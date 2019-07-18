Женщина нашла в квартире нелегальное ружье умершего мужа

Жительница Санкт-Петербурга заявила инспекторам Росгвардии, что не знала о его существовании.

Жительница Санкт-Петербурга сдала в отделение Росгвардии Выборгского района охотничье ружье, принадлежавшее ее ныне покойному мужу. Оказалось, что оружие нигде не регистрировали.

Женщина рассказала, что убиралась в квартире и нашла ружье и патроны в одном из ящиков шкафа. При этом она никогда не знала о его существовала и предположила, что ее супруг купил оружие очень давно. Инспекторы Росгвардии определили, что ее находка — двустволка ИЖ-58 16-го калибра. Кроме этого женщина принесла 28 гильз и 709 капсюлей к патронам.

Поскольку женщина принесла нелегальное оружие добровольно, то может не опасаться уголовной ответственности и даже рассчитывать на вознаграждение — его размер, впрочем, не уточняется. Сейчас ружье отправили на экспертизу.

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