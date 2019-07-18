На Искровском вскрыли подпольный игорный клуб

По делу о подпольном игровом клубе задержали троих. Фото: pixabay.com

По делу о подпольном игровом клубе задержали троих. Фото: pixabay.com

Оперативники ГУ МВД пресекли работу подпольного игорного заведения в Невском районе Петербурга. Незаконный клуб обнаружили в доме на Искровском проспекте.

В помещении нашли 29 автоматов для азартных игр, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В организации клуба подозревают двоих мужчин и одну женщину. Основателем подпольного заведения, предположительно, был 36-летний петербуржец. Проводить игры ему, по версии следствия, помогали 38-летний мужчина и 27-летняя женщина.

Все подозреваемые были задержаны 16 июля. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Следственным отделом по Невскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Московском районе раскрыли деятельность подпольного казино.