На Нарве из-за ДТП с грузовиком организовали реверсивное движение

ДТП на Нарве. Фото: ФКУ
ДТП на Нарве. Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"

На участке автодороги «Нарва» в Ленобласти 18 июля произошло ДТП. На трассе временно организовали реверсивное движение.

Авария с участием грузового автомобиля произошла около 12:20 на км 81+723 в районе деревни Негодицы в Волосовском районе. Автомобиль перевернулся на бок в средней полосе. На проезжую часть вывалился песок из кузова большегруза.

Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение на период ликвидации последствий аварии.

«На место прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, производится уборка проезжей части», — сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Претензий к дорожным органам по факту аварии нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на съезде с ЗСД на улицу Благодатную автомобиль«Яндекс. Такси» врезался в машину реанимации. На месте аварии работали экстренные службы.

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