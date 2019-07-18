После столкновения с реанимацией водитель «Яндекс. Такси» ушел на своих двоих

В Петербурге на съезде с ЗСД на улицу Благодатную столкнулись «Яндекс. Такси» и машина реанимации. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

Есть ли пострадавшие, пока не известно. Как утверждают свидетели происшествия, таксист был в состоянии выйти из машины и уйти.

«Водитель ушел на своих», — рассказал один из очевидцев.

На месте аварии работают экстренные службы. Скопление сотрудников ДПС заметили на пересечении Благодатной и Варшавской улиц. Свидетели ДТП предположили, что дорогу будут перекрывать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 18 июля у станции метро «Черная речка» попал под машину мужчина, вышедший из трамвая. Пострадавшего, по словам очевидцев, положили на носилки и увезли на «скорой». Сведения о его состоянии не поступали.

Инцидент произошел на Торжковской улице у дома №3.