Мужчина вышел из трамвая у “Черной речки” и его сбил Volkswagen

Пострадавшего положили на носилки и увезли на машине “Скорой помощи”.

Volkswagen сбил молодого человека, который выходил из трамвая у метро “Черная Речка”. ДТП произошло на Торжковской улице Петербурга у дома 3, сообщили очевидцы в социальных сетях в четверг утром 18 июля.

На место приехала машина “Скорой помощи”. Пострадавшего положили на носилки и загрузили в машину.

Пользователи социальных сетей в который раз обсуждают разумность организации трамвайных остановок. По ПДД машины обязаны пропускать пассажиров трамвая, которые вынуждены выходить на проезжую часть в зонах со специальной разметкой в виде ломаной желтой линии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Адмиралтейском районе Петербурга пьяного гостя из Хабаровского края сбили вне пешеходного перехода.