Пьяный житель Хабаровского края попал под Ford на Митрофаньевском шоссе

ДТП произошло на Митрофаньевском шоссе у дома 118 17 июля. Фото: https://vk.com/dorinspb

ДТП произошло на Митрофаньевском шоссе у дома 118 17 июля. Фото: https://vk.com/dorinspb

Мужчину увезли в одну петербургских больниц с переломом основания черепа.

В Адмиралтейском районе Петербурге вечером в среду сбили пьяного мужчину. Пострадавший оказался гостем из Хабаровского края.

ДТП произошло на Митрофаньевском шоссе у дома 118 17 июля. Мужчина решил пересечь проезжую часть в неположенном месте, но попал под колеса Ford Mondeo, передают в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 июля. В итоге 47-летнего мужчину увезли с места происшествия на “Скорой помощи”.

Врачи сообщают, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и травму грудного отдела. Инспекторы ГИБДД Петербурга проводят проверку.

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