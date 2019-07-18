Пьяный житель Хабаровского края попал под Ford на Митрофаньевском шоссе

Мужчину увезли в одну петербургских больниц с переломом основания черепа.
В Адмиралтейском районе Петербурге вечером в среду сбили пьяного мужчину. Пострадавший оказался гостем из Хабаровского края.
ДТП произошло на Митрофаньевском шоссе у дома 118 17 июля. Мужчина решил пересечь проезжую часть в неположенном месте, но попал под колеса Ford Mondeo, передают в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 июля. В итоге 47-летнего мужчину увезли с места происшествия на “Скорой помощи”.
Врачи сообщают, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и травму грудного отдела. Инспекторы ГИБДД Петербурга проводят проверку.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что иномарка на Варшавской наполовину ушла под асфальт.