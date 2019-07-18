Пьяный житель Хабаровского края попал под Ford на Митрофаньевском шоссе

ДТП произошло на Митрофаньевском шоссе у дома 118 17 июля. Фото: https://vk.com/dorinspb
ДТП произошло на Митрофаньевском шоссе у дома 118 17 июля. Фото: https://vk.com/dorinspb

Мужчину увезли в одну петербургских больниц с переломом основания черепа.

В Адмиралтейском районе Петербурге вечером в среду сбили пьяного мужчину. Пострадавший оказался гостем из Хабаровского края.

ДТП произошло на Митрофаньевском шоссе у дома 118 17 июля. Мужчина решил пересечь проезжую часть в неположенном месте, но попал под колеса Ford Mondeo, передают в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 июля. В итоге 47-летнего мужчину увезли с места происшествия на “Скорой помощи”.

Врачи сообщают, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и травму грудного отдела. Инспекторы ГИБДД Петербурга проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что иномарка на Варшавской наполовину ушла под асфальт.

авто адмиралтейский район дтп митрофаньевское шоссе наезд на пешехода пострадавший пьяный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный житель Хабаровского края попал под Ford на Митрофаньевском шоссе
Путин и Лукашенко посетили обновленный Коневский монастырь
Садовый дом сгорел в СНТ Дачное на юге Петербурга
Петербург назван лучшим городом для путешествий на выходные
Возбуждено уголовное дело из-за усыновления детей однополой парой
«ВКонтакте» создает сервис знакомств
Бэнкси признан популярнее Ван Гога и Леонардо да Винчи
Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3»